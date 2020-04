Milan, bivio Maldini: le richieste per restare

MILAN MALDINI / Prima la salute, per cui la priorità delle ultime settimane è stata la guarigione dal Coronavirus che ha colpito lui e suo figlio. Adesso però iniziano (anzi, ricominciano) i giorni delle grandi riflessioni per Paolo Maldini, che dopo l'addio di Zvone Boban si interroga sul suo futuro al Milan.

Dato per partente a fine stagione, il capo dell'area tecnica in realtà non ha ancora sciolto i dubbi e secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe anche il pressing dell'Ad Ivanaffinché Maldini rimanga per non disperdere in un colpo solo tutto l'animo milanista in dirigenza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ma ricucire lo strappo avvenuto prima della pausa non sarà semplice, anche dopo le parole con cui Maldini bocciò Rangnick per il progetto rossonero, uscita non gradita ai vertici della società. Così, scrive la 'Rosea', Maldini chiede che ci sia innanzitutto un chiarimento anche pubblico non appena se ne avrà l'occasione, poi un ruolo non più di rappresentanza ma veramente operativo, con voce in capitolo sulla scelta delle strategie di mercato e soprattutto dell'allenatore. Punti nelle idee dell'ex capitano che è al bivio.