CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala è sempre più al centro del progetto Juventus. Il numero dieci si è rivitalizzato con l'arrivo di Sarri in panchina, dopo un estate al centro del mercato con il passaggio in Premier League alla corte del Manchester United che sembrava ad un passo. Scenario che si è ribaltato adesso, con l'argentino che a suon di gol (13 in stagione prima dello stop) e assist ha riconquistato un ruolo di primo piano nel progetto bianconero.

La dirigenza della Continassa lavora al rinnovo dell'argentino: i contatti con l'agente del giocatore Antun sono frequenti, anche se gli incontri sono per forza di cose slittati per via dell'emergenza coronavirus.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Dybala

La crisi economica che minaccia anche il calcio può avere dei risvolti anche nel caso del prolungamento di Dybala, che come scrive 'Tuttosport' può conservare lo stesso ingaggio dapiù ricchi bonus a salire. L'entourage della 'Joya' non ha chiuso a questa possibilità, con l'ex Palermo che sogna una carriera alla Del Piero in bianconero e dunque un nuovo contratto ben oltre il 2022.

Dybala blindato a Torino, anche se le avances da Premier e Liga non si spengono. La Juventus adesso non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del suo numero dieci, figura importante non solo in campo ma anche a livello commerciale e sui social. Solo un'offerta fuori mercato, intorno ai 140 milioni di euro, potrebbe far riflettere Agnelli e Paratici e aprire ad un eventuale addio dell'argentino. In attesa del nuovo test e di scacciare le paure sul Covid-19, Dybala è pronto a legarsi a doppio filo alla 'Vecchia Signora'.