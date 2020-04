CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / L'estate di calciomercato non è ancora iniziata e non sappiamo quando inizierà, ma LautaroMartinez è già un tormentone e si prospettano settimane di grande fermento attorno al nome dell'attaccante dell'Inter. Al centro di una corte serrata da parte del Barcellona, ieri l'argentino con una foto in maglia nerazzurra pubblicata sui social ha esaltato i tifosi che sperano nella permanenza a Milano. Certo, la crisi economica post-emergenza Coronavirus renderà complicato anche per un club come il Barça l'assalto al 'Toro', tant'è che nelle scorse ore si sono diffuse voci su un tentativo blaugrana per Alexander Isak della Real Sociedad che sarebbe l'alternativa proprio all'interista, ma in Catalogna continuano a ribadire che l'ex Racing Club de Avellaneda, anche su input di Messi e Suarez, rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco e dunque occhio ai prossimi sviluppi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il primo nodo cruciale è la valutazione del cartellino, visto che il calciatore sarebbe anche tentato dalla possibilità di giocare con Messi e guadagnare i quasi 10 milioni all'anno di cui si parla in Spagna e per questo non si opporrebbe al trasferimento.

Considerando che sarà complicato arrivare a pagare la clausola da 111 milioni di euro in unica soluzione nella stretta forbice tra il 1° e il 15 luglio, secondo il 'Corriere dello Sport' la trattativa si sposta a cifre più alte con l'Inter che ha fissato a 150 milioni di euro la cifra di vendita. Di questi, l'obiettivo sarebbe quello di ricavarne almeno 70-80 cash, i restanti con contropartite tecniche. L'idea è quella di puntare su giovani talenti il cui valore potrebbe anche aumentare in futuro, quindi occhio ai vari, Emerson e Firpo, mentre Arthur è stato blindato eviene trattato dai nerazzurri come affare slegato.

Calciomercato Inter, via Lautaro Martinez? Dentro Griezmann o Aubameyang

Dovesse concretizzarsi la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona, che comunque resta tutt'altro che scontata, dirigenza e staff tecnico nerazzurri avrebbero già le idee chiare sui possibili sostituti. Mentre si avvicina Giroud, serve anche un colpo grosso e l'occasione può essere Antoine Griezmann, in uscita dal Barça ma il cui ingaggio da 17 milioni all'anno rappresenta un ostacolo non da poco, oppure quel Pierre-Emerick Aubameyang che ha deciso di lasciare l'Arsenal e piace tantissimo a Conte che lo aveva sondato prima dell'affondo su Lukaku la scorsa estate.

