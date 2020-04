DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / I numeri del Coronavirus in Italia confermano un trend incoraggiante, con la frenata dei contagi che prosegue ed un calo dei ricoverati in terapia intensiva che aiuta ad allentare la pressione sugli ospedali. Resta però ancora alto il numero delle vittime nelle ultime 24 ore e questo invita ancora alla calma ed alla prudenza, mentre il Governo deve fare anche i conti con una delle crisi economiche peggiori della storia a livello mondiale. Il calcio, intanto, cerchia in rosso la data del 4 maggio per tornare ad allenarsi in vista della ripresa del campionato alla fine dello stesso mese o all'inizio di giugno. Ma non senza criticità: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

14.32 - Matuidi e Rugani sono guariti: lo ha ufficializzato la Juventus.

12.45 - All'ospedale Sacco di Milano nascerà la banca biologica in cui saranno conservati campioni biologogici, ematici e tessutali relativi al COVID-19.

Saranno molto importanti per lo studio e lo sviluppo delle terapie e per la realizzazione di un vaccino.

12.10 - Come di consueto è stato diramato il bollettino medico dello 'Spallanzani': "I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 155. Di questi 22 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 276".

11.00 - Primo tampone di controllo negativo alla Juventus per Dybala e Rugani.

10.30 - BankItalia stima un calo della produzione italiana nel mese di marzo pari al 15%.

9.45 - Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato che il pagamento dei 600 euro per i lavoratori che hanno chiesto il contributo è iniziato e sarà completato entro venerdì.

8.55 - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina annuncia che si tornerà in campo: "Non ci sono deadline. La stagione 2020/2021 può durare cinque mesi, sul tavolo tante ipotesi".

8.30 - Google e Apple annunciano una partnership per la creazione di una tecnologia in grado di tracciare gli eventuali contatti con persone positive al COVID-19.

7.45 - Il Governo studia ad un possibile anticipo dell'avvio della 'Fase 2' con la riapertura di alcune attività prima dell'attuale termine del lockdown fissato per il 3 maggio: moda, automotive e metallurgia in testa.

7.00 - Da oggi al via il pagamento del bonus una tantum da 600 euro per circa 1,8 milioni di lavoratori.