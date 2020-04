Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino del Barça: indizio social dalla punta

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Lautaro Martinez continua ad essere nel mirino del Barcellona, che lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi per il suo attacco insieme a Neymar. I blaugrana continuano a lavorare per portare l'argentino in Catalogna e hanno avviato i contatti con il suo entourage, ma il calciatore non esclude affatto una sua permanenza a Milano e oggi ha voluto mandare un messaggio ai tifosi nerazzurri. Il 'Toro', infatti, ha pubblicato una sua immagine sui social indossando la 10 dell'Inter ed esultando dopo un gol.

Un piccolo segnale, certo, ma un messaggio ai sostenitori sempre più preoccupati per il suo addio: il suo futuro resta ancora tutto da scrivere, ma l'ipotesi di un'altra stagione interista è tutt'altro da scartare.

