Calciomercato Roma, deciso il futuro di Schick!

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK RED BULL LIPSIA/ Secondo quanto riportato da 'Kicker', il Lipsia sarebbe disposto a riscattare Patrik Schick, attaccante ceco in prestito dalla Roma di Paulo Fonseca. Dopo un paio di stagioni decisamente non esaltanti, l'ex giocatore della Sampdoria ha ritrovato la sua dimensione in Germania.

In questa stagione, con la maglia del Lipsia, Schick ha totalizzato quindici presenze mettendo a segno sette reti e due assist. Il bilancio in Champions League parla invece di tre gettoni con un assist.