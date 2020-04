Coronavirus, circola il cronoprogramma delle riaperture: il chiarimento della Lombardia

LOMBARDIA RIAPERTURE GIUGNO / Da alcune ore circola con insistenza su diversi social network un presunto cronoprogramma delle riaperture delle attività, su carta intestata della regione Lombardia. La ricostruzione descriveva tutta la ripresa post emergenza coronavirus, con interventi scaglionati da maggio 2020 fino a giugno 2021.

Un documento assolutamente infondato: come segnala il 'Corriere di Como', infatti, la regione sporgerà denuncia contro ignoti alla polizia postale per far chiarezza sulla fake news, dannosissima in settimane dure come quelle che che stiamo vivendo. "Una vera fake news", ha dichiarato l'assessore al bilancio, "che smentisco categoricamente".

