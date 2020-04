Calciomercato Inter, stallo Vidal | Il punto sulla trattativa

CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA/ Nonostante 'Sport' abbia registrato un'accelerata per Vidal da parte dell'Inter, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' la trattativa per il centrocampista cileno non sarebbe affatto in rampa di lancio, anzi, nè l'ex giocatore della Juventus, nè il Barcellona avrebbero registrato offerte recentemente.

In questa stagione, Arturo Vidal ha collezionato 22 presenze nel campionato spagnolo mettendo a segno 6 reti e 2 assist. In Champions League invece, sono 6 i gettoni per il classe 1987.