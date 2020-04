CALCIOMERCATO INTER ICARDI PSG JUVENTUS / Il futuro di Mauro Icardi è ancora da decidere: l'attaccante argentino è in prestito dal Paris Saint-Germain con i francesi che potrebbero esercitare a fine stagione il diritto di riscatto versando nelle casse dell'Inter una cifra di circa 70 milioni. Un riscatto che la società lombarda si attende che venga portato a termine. I segnali - secondo quanto riferito da 'Sky Sport 24' - andrebbero tutti in questa direzione con il Paris Saint-Germain che avrebbe deciso di acquistare a titolo definitivo il calciatore, chiedendo però anche uno sconto sulla cifra già pattuita, considerata l'emergenza vissuta in tutto il mondo a causa del Covid-19.

L'Intersarebbe pronta a rivedere al ribasso la cifra da incassare per la cessione a titolo definitivo ma le due società devono fare i conti con la clausola presente nel contratto dell'argentino che - come raccontato da Calciomercato.it - darebbe a Icardi la possibilità di avere l'ultima parola sull'eventuale acquisto del Psg. Alla finestra in questa situazione c'è la Juventus che segue da tempo l'ex capitano interista e potrebbe provare ad approfittarne di un eventuale 'no' del calciatore al Psg per portarlo a Torino.