LECCE STICCHI DAMIANI SERIE A / Intervenuto a 'Centro Suono Sport', anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si è espresso sull'eventuale ripresa del campionato di Serie A: "Siamo favorevoli alla ripresa, ma solo a rischio zero. La FIGC però ci comunichi una data ultima per la ripartenza. La scadenza dei contratti è un altro ostacolo alla regolarità del torneo.

Alcuni anni fa insieme ad un gruppo di soci abbiamo deciso di rilevare il Lecce per salvare questa gloriosa società, patrimonio della nostra terra".

Infine, ancora sulla ripartenza: "Se il sistema calcio ha necessità di ripartire, come sesta industria dello Stato, come capacità contributiva e produttiva, se serve, il Lecce è d'accordo. L'unica condizione per poter ricominciare per il Lecce è che il rischio contagi sia zero. Se sarà a maggio, a giugno, a luglio non lo so e non mi avventuro in previsioni, ma forzare i tempi sarebbe pericolosissimo".