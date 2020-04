CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / E' stato l'acquisto più costoso della storia del Napoli, ma il rischio flop è sempre più concreto: Hirving Lozano ha deluso le attese nella prima stagione in azzurro. Arrivato tra tanto clamore, dopo un avvio importante (gol all'esordio contro la Juventus) ha reso decisamente sotto le aspettative, nonostante Ancelotti lo impiegasse con costanza. Con il cambio tecnico e l'arrivo di Gattuso, il messicano ha perso centralità nel progetto tecnico azzurro con soltanto pochi minuti avuti a disposizione nelle ultime uscite stagionali prima dello stop.

Una situazione che ha portato inevitabilmente a parlare di una sua cessione nel calciomercato estivo: per Lozano si è parlato di un interesse dell'Everton di Ancelotti, del possibile scambio con il West Ham con Felipe Anderson in azzurro ma anche di approcci dalla Spagna con l'Atletico Madrid segnalato sulle sue tracce. Tutte operazioni che si scontrano con un problema non di poco conto: i circa 40 milioni spesi la scorsa estate da De Laurentiis per acquistarlo dal Psv Eindhoven. Una cifra che dovrà essere avvicinata il più possibile dal club che vorrà acquistare il messicano: il Napoli non ha intenzione di fare minusvalenze e un addio di Lozano sarà possibile solo a determinate condizioni.