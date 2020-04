CALCIOMERCATO JUVENTUS NEUER BAYERN MONACO RINNOVO CONTRATTO - Manuel Neuer e il Bayern Monaco: un matrimonio complicato che potrebbe anche essere arrivato al capolinea. In scadenza di contratto nel 2021, il 34enne portiere, accostato alla Juventus e al Paris Saint-Germain nelle scorse settimane, vorrebbe chiudere la carriera in Baviera e avrebbe chiesto al club un prolungamento fino al 2025. Nei colloqui col suo entourage, i dirigenti del club tedesco avrebbero, invece, avanzato una proposta fino al 2023.

Ma, al di là degli anni di contratto, a far discutere è la richiesta d'ingaggio di Neuer: 20 milioni di euro a stagione . Una cifra monstre che il Bayern non appare disposto a concedere al suo capitano. I rapporti restano tesi e, ad aggravare ulteriormente la situazione, sarebbe stata proprio la fuga di notizie riguardanti gli emolumenti che il calciatore chiederebbe per prolungare il contratto: secondo 'Kicker', infatti, il Nazionale dellae il suo agente non avrebbero per niente gradito la fuoriuscita dei dettagli della trattativa sulla stampa. Una situazione infuocate della quale potrebbero approfittare i club interessati in vista della prossima stagione.