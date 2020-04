CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE TOTTENHAM / Harry Kane continua ad essere uno degli attaccanti più corteggiati del momento: il 28enne del Tottenham ha aperto al suo addio al club londinese in alcune dichiarazioni recenti. Per lui si è parlato di un interesse del Manchester United, ma anche della Juventus e del Real Madrid, pur tenendo presente la valutazione di circa 200 milioni di euro data dal presidente Levy.

C'è chi però crede che Kane possa restare ancora al Tottenham e soprattutto non ritiene il Manchester United come una candidata attendibile: "Parliamo di un giocatore speciale, il miglior centravanti della Premier League - le parole di Harry Redknapp a 'Talk Sport' - non ce ne sono di migliori in nessuna parte. Sarebbe perfetto per il Manchester United come per qualsiasi squadra ma non vedo i Red Devils migliori del Tottenham. Non c'è molta differenza tra di loro, entrambe lottano per la Champions. Si può pensare ad un trasferimento se si fanno avanti Barcellona o Real Madrid. Al momento però è del Tottenham e, a meno che Mourinho e Levy non decidano di incassare davanti ad un'offerta folle, resterà al Tottenham".