Lutto improvviso nel giornalismo sportivo | Morto a 58 anni Franco Lauro

MORTE FRANCO LAURO / Lutto improvviso nel giornalismo sportivo italiano. È morto a Roma nella propria abitazione, all'età di 58 anni, Franco Lauro, noto conduttore di 'Rai Sport'. A causare il decesso sarebbe stato un infarto. Le forze dell'ordine sono entrate in casa trovando il corpo senza vita del giornalista, successivamente portato via dall'ambulanza che non ha avuto la possibilità di intervenire.

Appassionato die soprattutto, ed esperto di, Lauro aveva iniziato a lavorare presso alcune testate locali per poi entrare, nel 1984, nella 'Rai', diventando prima la voce del basket e dal 2008 al 2014 il conduttore di "".

"Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso crederci", ha scritto sconvolta su Twitter Paola Ferrari, collega del giornalista improvvisamente scomparso.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Borrelli fa il punto: "675 nuovi contagi, 1695 guariti"