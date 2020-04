CORONAVIRUS UEFA / L'UEFA è al lavoro per pianificare la ripartenza del calcio europeo, dando prima precedenza ai campionati nazionali rispetto alle coppe. È quanto emerso ieri in seguito all'accordo raggiunto con l'ECA sulla possibile ripresa dopo l'emergenza Coronavirus.

In particolare, si proverà a far ripartire i campionati nel mese di, conedposticipare fino ad. Sarà questa una delle questioni che saranno discusse nel dettaglio dal Comitato Esecutivo UEFA il prossimo, data fissata per la riunione in videoconferenza con i 55 segretari federali di tutte le federazioni d'Europa. Si attendono dunque ulteriori sviluppi.

