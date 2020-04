CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA ATALANTA PARAMETRO ZERO - Giacomo Bonaventura, a parametro zero, è un colpo che molti club sognano di portare a compimento. Il Milan non gli ha ancora proposto il prolungamento contrattuale, in scadenza il 30 giugno prossimo, e a meno di colpi di scena, lascerà il club rossonero.

Il suo nome è stato accostato a Roma, Lazio, Torino e Fiorentina , ma adesso spunta la soluzione 'romantica': il ritorno all'. Stando, infatti, a quanto sostiene il 'Corriere di Bergamo', il 30enne duttile centrocampista sarebbe felice di tornare a vestire la maglia nerazzurra dopo sei anni. Per ora, si tratterebbe solo di una suggestione, al manager Minonon sarebbero arrivate proposte dal presidente. Ma l'idea resta valida.