CORONAVIRUS BOLLETTINO 14 APRILE BORRELLI / Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha tenuto la consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus: "Totale persone positivi 204.291, con incremento di 675 unità rispetto a ieri (ma meno tamponi, circa 27mila). Ad oggi sono 3.186 pazienti in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri; pazienti ricoverati con sintomi 20.011 in diminuzione di 12 unità rispetto a ieri; la maggior parte dei pazienti sono in isolamento 63.094, 70% pazienti positivi. Il numero di deceduti di oggi è 602, il numero di guariti è 1695 in più rispetto a ieri".

Professor Antonelli: "Vorrei fare un punto sulle terapie intensive: la severità dei malati è simile nelle varie regioni. Allora la conclusione è che le misure hanno funzionato nel poter far sì che anche un impatto che temporalmente può essere importante nelle singole regioni può essere contenuto; poi che l'efficacia delle terapie intensiva può arrivare ad una sopravvivenza di tutto rispetto".

MENO TERAPIE INTENSIVE PER MINOR VIRUALENZA - "La severità dei pazienti che arrivano è la stessa.

E' difficile parlare di minor virulenza del virus: credo che le misure di contenimento abbiano giocato un ruolo maggiore".

BORRELLI SU RIUNIONE CON TASK FORCE - "Non sarebbe corretto fare alcuna rivelazione dell'attività della task force: farà il proprio lavoro e poi sarà il presidente Colao a decidere cosa, come e quando comunicato. Poi toccherà al Governo prendere le decisioni".

ANTONELLI SU ANZIANI - "Da un punto di vista temporale non abbiamo elementi per dare una data precisa. Vale un'altra considerazione: quando parliamo di anziani, parliamo della fascia di popolazione più fragile e che paga il prezzo maggiore. Avere verso questa fetta di popolazione una tutela maggiore è indicato: che poi si imponga loro di restare in casa fino a dicembre chi può dirlo, bisognerà vedere cosa accade nei prossimi mesi".

CURA DOMICILIARE - "E' in atto un approfondimento. Siamo in una fase futura, ma anche attuale, dove la sinergia tra ospedale e territorio è la chiave di volta per migliorare l'assistenza a questa parte di popolazione che ha bisogno di un sostegno".

VACANZE SI O NO - "In tutta onestà nessuno lo sa: dare un dettaglio preciso non sarebbe molto attendibile".

BORRELLI SU FASE 2 - "Credo che questa pandemia ha dimostrato come ci sia bisogno di dare una risposta in diversi settori della nostra vita. La scelta del Governo di decidere il Comitato sia stata una scelta giusta: sono questioni che attengono interessi essenziali della nostra collettività che devono essere decisi al massimo livello in coordinamento anche con le Regioni. Il Comitato di esperti fornirà il proprio contributo nei tempi che riterrà necessari".