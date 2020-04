CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI ATLETICO MADRID / Tra i possibili partenti della Juventus trova spazio anche Federico Bernardeschi: l'ex Fiorentina prima della sospensione del campionato attraversava un momento non certo felice, ai margini o quasi del progetto Sarri. Ecco perché per quando riaprirà il calciomercato estivo, una sua cessione è da mettere nel conto, anche perché già a gennaio i bianconeri hanno provato ad imbastire degli affari che includevano proprio il 25enne (ad esempio lo scambio con Rakitic).

A Bernardeschi non mancano certo le ammiratrici: oltre al solito Barcellona (che sarebbe pronto a tornare alla carica), si è parlato anche di un interesse dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il tecnico dei Colchoneros è un ammiratore del calciatore bianconero: 'as.com' rilancia oggi l'interesse dell'Atletico per l'esterno offensivo della Juventus e parla anche di cifre. La valutazione data dal club spagnolo è di circa trenta milioni di euro, una cifra che potrebbe spingere la società piemontese a prendere in considerazione un'eventuale offerta.