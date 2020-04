SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER POGBA CAVANI ICARDI VIDAL / Continuano a tenere banco voci e indiscrezioni di calciomercato in attesa di un eventuale ritorno in campo dopo l'emergenza Coronavirus. Sono numerosi i big in orbita Serie A, diversi che sarebbero di ritorno, su tutti Pogba e Icardi.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it , ben il 62% dei votanti vorrebbe rivedere in Italia proprio il centrocampista ex. Segue a sorpresa(21%), recentemente di nuovo accostato aloltre ae anche, davanti a(13%) e, 'desiderato' solo dal 4% dei votanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PSG, Icardi-Juve: la verità sulla clausola | Ultime CM.IT