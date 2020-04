CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI SIVIGLIA MONCHI / Il futuro di Alessandro Florenzi sembra essere sempre più lontano dalla Roma, ma anche sempre più lontano dal Valencia. Il club spagnolo, che lo ha acquistato a gennaio in prestito, non sembra intenzionato a voler nuovamente puntare su di lui.

Ma anche la stessa Roma, proprietaria del cartellino, è intenzionata a cederlo, stavolta però a titolo definitivo.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', la Roma vorrebbe ricavare una plusvalenza dalla cessione di Florenzi. Il giocatore piace ad Atalanta e Fiorentina, ma nelle ultime ore sembra essere emersa una nuova pista. Si tratta del Siviglia con il ds andaluso Monchi che starebbe pensando di bussare alle porte della sua ex squadra per arrivare al classe 1991.