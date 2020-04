p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MANE MBAPPE LIVERPOOL / Un intreccio da perdere la testa, un affare milionario con interessati tre dei club più importanti di Europa e altri - come la Juventus - come spettatori interessati: è l'affare che potrebbe nascere traconprotagonisti di un giro da 400 milioni di euro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Lo riferisce il 'Sun', secondo cui Zinedine Zidane sarebbe pronto a tutto pur di acquistare Mane: da Madrid potrebbe partire un'offerta da oltre 170 milioni di euro per convincere il Liverpool a cedere il 28enne ivoriano. I 'Reds' non vorrebbero privarsi del calciatore ma potrebbero anche convincersi a lasciar partire Mane per poter incassare una cifra che sarebbe poi investita interamente nell'assalto a Mbappe: per andare dal Paris Saint-Germain a chiedere il 21enne campione del Mondo, la società inglese dovrebbe aggiungere altri 100 milioni circa, magari sfruttando il nuovo accordo con lo sponsor tecnico che garantisce proprio la stessa cifra annuale. Un'operazione molto costosa con i 'Reds' che dovrebbero trovare anche le risorse per pagare il ricco stipendio al francese. Insomma, operazione da grandi numeri con la Juventus (accostata a Mbappe) spettatrice interessata e le complicazioni dovute agli effetti economici dell'emergenza coronavirus.