INTER CONTE CARRERA JUVENTUS / Per anni è stato collaboratore di Antonio Conte sia alla Juventus che con la nazionale italiana, ora Massimo Carrera, dopo aver vinto nel 2017 il campionato russo con lo Spartak Mosca, è alla guida dell'Aek Atene.

Il tecnico italiano è subentrato alla guida del club ellenico nello scorso dicembre e al momento sta trascorrendo la quarantena nella capitale greca. Tutte le news di calciomercato e non solo:

"Antonio non è il primo e non sarà l'ultimo a passare dalla Juventus all'Inter. Purtroppo il nostro lavoro ci porta di fronte a queste situazioni. Siamo professionisti e abbiamo rispetto per tutte le squadre" ha affermato Carrera intervistato da 'Footballnews24.it'. "Antonio sta facendo un ottimo lavoro all'Inter - ha aggiunto - la squadra è molto vicina alla testa della classifica, ed è in corsa ancora per Coppa Italia ed Europa League. La Juventus resta però favorita per la vittoria del campionato, oltre ad essere tra le favorite per la Champions League. Il lavoro di Sarri è ottimo e i risultati gli stanno dando ragione. Probabilmente non sta riuscendo ad esprimere lo stesso gioco di Napoli anche per le diversità della rosa". Infine sul suo possibile approdo in Italia: "In Grecia sto molto bene, l'Aek mi ha convinto per il suo progetto e i suoi obiettivi. C'erano voci sul possibile approdo in Italia, al Genoa o all'Udinese, ma non c'è stato nulla di concreto".