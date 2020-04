CALCIOMERCATO ATALANTA SAMPDORIA SASSUOLO BARCELLONA TRINCAO / A fine gennaio il Barcellona è riuscito a concretizzare il suo acquisto bruciando la concorrenza di diversi club, tra cui la Juventus. Francisco Trincao è però rimasto al Braga per concludere la stagione. Non è detto che il giovane talentuoso portoghese possa però far parte della rosa dei catalani nella prossima stagione.

Il Barcellona potrebbe infatti decidere di cederlo in prestito per fargli maturare la giusta esperienza. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Atalanta, Donadoni: "Nessuna logica"

Come infatti riferisce il 'Mundo Deportivo', sul classe 1999 ci sarebbero club sia della Bundesliga che della Serie A. Il Barcellona non si opporrebbe ad una cessione in prestito, ma chi potrebbe essere interessato a Trincao? Difficile che possa chiederlo la Juventus, specialmodo in prestito secco. Più facile gli altri club che in passato hanno espresso interesse nel ragazzo cresciuto nel Braga, come la Sampdoria e l'Atalanta, che ci aveva seriamente provato negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo ottenendo il no dei lusitani. Da non escludere poi l'ipotesi Sassuolo, società che con il Barcellona ha da tempo ottimi rapporti.

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Inter, in Spagna l'alternativa a Lautaro Martinez