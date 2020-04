EMERGENZA CORONAVIRUS ZAMPA STADI CHIUSI / "Difficile la riapertura per il calcio", ad affermarlo - nel corso di un intervento a 'RaiNews24' - è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: "La vedo molto difficile e non vedo questo dibattito come prioritario: penso si possa rinunciare per un altro mese al calcio.

Porte chiuse? Gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in piena sicurezza e cioè quando ci sarà un vaccino".

PORTE CHIUSE - "Se si aspetta un altro mese - ribadisce - non succede nulla di catastrofico. Tuttavia se le società saranno in grado di farlo, si valuteranno le proposte. Io non dico di no e non sta a me decidere, ma credo non sia una questione centrale".