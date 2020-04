CALCIOMERCATO INTER LAUTARO ISAK BARCELLONA / Mentre Lautaro Martinez manda messaggi via social, tutti da interpretare, in Spagna continua a tenere banco le discussioni legate al nuovo attaccante del Barcellona. Non è ormai più un segreto: il club blaugrana ha messo in cima alla lista dei desideri il bomber argentino dell'Inter, insieme a Neymar.

Strapparli alle rispettive squadre, però, non sarà per nulla facile e proprio per questo si valutano le alternative.

Nei giorni scorsi è circolato il nome di Coman del Bayern Monaco ma non è l'unico: secondo quanto riportato da 'Cadena Ser', il Barcellona sarebbe sulle tracce di Alexander Isak, svedese classe 1999 che si sta mettendo in mostra con la maglia della Real Sociedad. Ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.

