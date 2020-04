CALCIOMERCATO ATALANTA DONADONI / Oggi è in Cina, alla guida dello Shenzhen, ma nei giorni scorsi Roberto Donadoni ha aperto ad un ritorno in Italia: "Mi vedo allenare ancora in Italia, io all'Atalanta sarebbe una bella storia". Una storia però che lo stesso allenatore racconta essere lontana dalla realtà, almeno per il momento. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Donadoni: "La Cina insegna.

Lo ha dichiarato lo stesso ex commissario tecnico dell'Italia parlando a 'Sky Sport 24': "Ritorno all'Atalanta? Onestamente non lo so. Credo che i nerazzurri hanno in questo momento un allenatore che sta dimostrando di valere molto e di aver portato la squadra della mia città molto in alto. Parlare di un altro allenatore non ha nessuna logica. Condivido con i miei conterranei l'emozione di una squadra che combatte contro le grandi squadre non solo d'Italia ma anche dell'Europa e sono felice di questo. Spero si possa tornare presto in campo perché significherebbe aver messo alle spalle il problema del coronavirus".