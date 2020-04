Ripresa campionati, taglio stipendi e Dawidowicz | ESCLUSIVO Michalak e Weber

CORONAVIRUS SERIE A TAGLIO STIPENDI DAWIDOWICZ / Ripresa campionati, taglio stipendi mercato e non solo: Calciomercato.it ha parlato in esclusiva con gli agenti Marcin Michalak e Daniels Weber della 'INNfootball agency', che in Italia rappresentano il difensore Dawidowicz del Verona e l'attaccante Piszczek in forza al Trapani.

E' giusto provare a riprendere i campionati? Soprattutto, sarà possibile farlo?

"Questa non è una domanda facile. Ovviamente tutti desideriamo ripartire, non solo nel calcio, e di tornare a una vita 'normale'. La situazione è difficile, dobbiamo aspettare e vedere quanto tempo ci vorrà".

I giocatori, data l'emergenza, devono accettare una riduzione o i club vogliono approfittare dell'emergenza per pagarli meno?

"La maggior parte dei giocatori comprende esattamente la situazione attuale e quando ricevono informazioni oneste dai club, nella maggior parte dei casi sono aperti a trovare una soluzione che sia positiva per entrambe le parti. Credo che questo sia il modo in cui dovrebbe essere gestito il tutto. Poi dipende dal campionato, club e giocatori possono anche parlare individualmente visto che la situazione non è uguale per tutti".

Quando pensi che inizierà il prossimo calciomercato? Sarà una sessione molto lunga?

"Come tutti sappiamo, la FIFA, la UEFA e le leghe stanno lavorando a diversi scenari, molto probabilmente la stagione verrà estesa e quindi il periodo di trasferimento estivo e l'inizio della prossima stagione verrebbero posticipati.

Sicuramente la situazione sarebbe straordinaria".

Qual è la situazione in Polonia? Esiste già un piano per la ripartenza del calcio?

"La FA e la Ekstraklasa polacca ci stanno lavorando da un po' di tempo, il 17 aprile c'è un incontro con il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki e molto probabilmente dopo potremo aspettarci un piano per finire il campionato durante questa estate. Ovviamente a porte chiuse".

Impossibile non chiederti di Dawidowicz: è rimasto, o meglio, è ancora a Verona? Il suo futuro sarà ancora con la maglia degli scaligeri?

"E' troppo presto per rispondere a tali domande, non solo su Pawel ma anche su qualsiasi altro giocatore. La cosa più importante è superare la pandemia e riprendere il campionato. Quando tutto ciò accadrà, allora potremmo pensarci, ma ora è davvero troppo presto. L'unica cosa certa è che Pawel ha ancora un contratto da 2 anni, è felice a Verona e non vede l'ora di giocare".

Nei prossimi mesi potrebbe sbarcare in Italia un altro vostro giocatore?

"Anche questa è una buona domanda, alcuni giocatori che rappresentiamo, come Karol Fila, Kristers Tobers e David Strelec, sono stati seguiti l'anno scorso da diversi club europei (inclusi club italiani) ma è sicuramente troppo presto per ipotizzare un loro approdo in Serie A come in qualsiasi altro campionato. A gennaio, a parte le offerte per Strelec, eravamo anche vicini alla firma di Rafal Kurzawa (Nazionale polacco, ndr) dall'Amiens in prestito in Italia, ma alla fine si è trasferito in Danimarca (al Esbjerg, ndr). Forse questa possibilità potrebbe tornare in estate. Comunque, come ho detto prima, è semplicemente troppo presto per parlare di qualche operazione di mercato e non solo in modo definitivo".

