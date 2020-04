CALCIOMERCATO INTER GODIN PSG / Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Diego Godin con la maglia dell'Inter. Il difensore uruguaiano, che il 16 febbraio ha compiuto 34 anni, è sbarcato a Milano come uno dei colpi più importanti dell'estate. Il centrale ex Atletico Madrid non è però riuscito ad imporsi, dimostrando di essere nella fase calante della sua carriera.

La scelta di Antoniodi adottare una difesa a tre non ha certo aiutato e pian piano il giovanegli ha rubato la scena.

Facile pensare adesso, ad un addio alla prossima riapertura del calciomercato: Godin - nonostante la stagione difficile - continua, infatti, a piacere parecchio alle big europee. In questi giorni il suo nome è stato accostato a diverse squadre, soprattutto in Spagna e in Inghilterra. Sulle tracce del centrale ci sono Atletico Madrid, Valencia, Tottenham e Manchester United ma non solo; stando a quanto riportato da 'PassioneInter.com', anche il Psg ci starebbe pensando, in vista dell'addio di Thiago Silva. I francesi e l'Inter si siederanno presto attorno ad un tavolo e sul piatto oltre ad Icardi è pronto a finirci anche Godin.

