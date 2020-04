CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO BELOTTI / Andrea Belotti continua ad essere accostato al Napoli. Il bomber e capitano del Torino sembra piacere molto a Gattuso, che nel prossimo calciomercato potrebbe perdere Milik.

Nelle scorse settimane del 26enne di Calcinate si è parlato anche in ottica Premier, con tanto di accostamento all'di: informazioni in nostro possesso, però, negano l'esistenza di un forte interesse nei suoi confronti da parte dei 'Toffees'.

Abbiamo saputo, inoltre, che il centravanti granata è stato proposto da intermerdiari nientemeno che al Manchester United, alla ricerca di rinforzi giovani anche per l'attacco. Tuttavia è difficile che possa arrivare un feedback positivo per Belotti dai 'Red Devils'. Ad oggi l'unica cosa certa è che Cairo, al di là delle dichiarazioni ufficiali fatte e di quello che fa trapelare, non lo ritiene affatto incedibile.

