Calciomercato Juventus, riparte l'assalto a Demiral

CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL - Nonostante il grave infortunio al legamento crociato che lo terrà fuori dai campi almeno fino a luglio, Merih Demiral continua a far parlare di sé in chiave calciomercato. Ieri dalla Spagna è rimbalzata la voce di un interessamento dell'Atletico Madrid, mentre oggi il portale britannico '90min' riporta un ritorno di fiamma del Leicester per il difensore centrale turco classe 1998.

A prescindere dalla cessione di, le 'Foxes' vorrebbero acquistare il giocatore dellaper rinforzare il pacchetto arretrato. Le alternative portano addel Celtic,del Brighton edel Bournemouth.

