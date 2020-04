Milan, sfida alla Juventus (e non solo) per il nipote d'arte

CALCIOMERCATO MILAN BOGARDE JUVENTUS - Tutti pazzi per Lamare Bogarde. Ad appena 16 anni il centrocampista difensivo olandese di origini surinamesi ha attirato l'attenzione di diversi club in Europa. In Italia, secondo quanto riportato da 'Football Insider', la Juventus ed il Milan (che nel 1997 per sei mesi ebbe in rosa lo zio Winston poi ceduto subito al Barcellona, ndr) avrebbero messo gli occhi sul baby mediano del Feyenoord.

Tuttavia i bianconeri e i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza dei tedeschi dele delloe, soprattutto, con gli inglesi delche sembrano attualmente in prima fila.

