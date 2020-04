EMERGENZA CORONAVIRUS DEL PIERO / Intervenuto ai microfoni di 'Rtl 102.5', Alessandro DelPiero ha parlato dagli Stati Uniti dell'emergenza coronavirus che vede l'Italia lottare con tutte le proprie forze: "Sono sensazioni di fastidio, perché quando sei fuori vedi il tuo paese in ginocchio, lì ho famiglia, amici e molti dei miei lavori - ammette l'ex Juve - Dall'altra parte lo vedo con estremo orgoglio per quella che è stata la reazione delle persone, per come la maggior parte di loro ha reagito di fronte alle difficoltà, cosa che come paese noi abbiamo dentro.

Quando sei fuori dall’Italia vedi tutto con un occhio diverso, nel bene e ne male."

LOTTA - "Il messaggio che sta dando ora l’Italia al mondo è un messaggio fantastico di lotta in mezzo a una difficoltà enorme che anche altri paesi, compresi gli Stati Uniti, stanno vivendo in prima persona. Orgoglio, determinazione e non mollare mai, è quello che ti rimane dentro in questo momento".

RACCOLTA FONDI - "È nata da una chat comune che abbiamo tra di noi dal 2006 in cui scherziamo ma in cui parliamo anche di tematiche più o meno importanti che riguardano ognuno di noi o certe situazioni che avvengono nel mondo del calcio. Questa idea è diventata realtà e abbiamo creato una raccolta fondi dove noi tutti abbiamo dato il nostro apporto economico e abbiamo chiesto a chi ci segue di dare un piccolo aiuto".

RIPARTENZA - "Bisogna fare delle scelte molto oculate e giuste sperando che tutto torni come prima e che il calcio continui ad essere prima di tutto un divertimento. Onestamente è un grande punto di domanda, non si può rispondere subito, vedremo come si evolverà."