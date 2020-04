Calciomercato Juventus, colpo Di Maria | Doppio ok

CALCIOMERCATO JUVENTUS DI MARIA - La prima sessione di calciomercato dopo l'emergenza coronavirus sarà all'insegna del ridimensionamento. Anche il calcio viene colpito dalla crisi economica legata al Covid-19 e inevitabilmente ci sarà un ampio ricorso agli scambi di calciatori e ad un ribasso dei prezzi dei cartellini. Ecco quindi che anche top player potrebbero cambiare maglia a cifre molto contenute, specie se il loro contratto è in scadenza a breve.

E' il caso di Angel: l'attaccante esterno argentino è legato alfino al 2021 ed i campioni di Francia non vogliono rischiare di perderlo a costo zero.

Il futuro di Di Maria potrebbe essere in Serie A. Secondo il portale 'todofichajes.com', infatti, la Juventus sarebbe fortemente interessata al 32enne esterno offensivo. Un'operazione che avrebbe già due benestare: da una parte quello della stella della squadra Cristiano Ronaldo, che ha già giocato con 'El Fideo' ai tempi del Real Madrid e vorrebbe riaverlo come compagno. Dall'altra quello del tecnico Maurizio Sarri, ormai rassegnato a non poter avere Willian dal Chelsea. Per strapparlo al Psg alla Juve potrebbero bastare 20 milioni di euro.

