JUVENTUS SZCZESNY RIGORI / Wojciech Szczesny si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Durante una diretta You Tube con il compagno di squadra de Ligt, il portiere della Juventus si è soffermato su alcune decisioni arbitrali controverse del campionato in corso, che hanno visto protagonista proprio il difensore olandese: "Nessuno lo dice, ma la scorsa settimana c’è stato un incontro tra gli arbitri e hanno detto che con Lecce e Torino i rigori non c'erano. Nessuno ne parla, amano farlo solo quando ci sarebbe dovuto essere un rigore contro la Juventus.

Quando invece l'arbitro dice 'E' stato un errore', nessuno più parla".

Szczesny poi svela un retroscena della scorsa stagione e dell'eliminazione dei bianconeri in Champions League per mano dell'Ajax, con de Ligt decisivo per la squadra olandese: "Nel secondo tempo di Torino, dopo aver preso l'1-2, abbiamo provato a mettergli pressione e loro ne uscivano tre-quattro volte. Pensammo: 'Non ne veniamo più fuori'. Pressavamo, ma avevamo paura di scoprirci troppo e lasciargli il tre contro due dietro. Alla fine non abbiamo creato niente. Non avevamo idea di come pressarli, sapevamo che facendolo avremmo potuto prendere gol in contropiede. Quando abbiamo analizzato l'Ajax la scorsa stagione abbiamo pensato che giocassero a calcetto".