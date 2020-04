Calciomercato Roma, maxi operazione con il Napoli

CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI - La Roma e il Napoli potrebbero tornare a concludere affari nella prossima sessione di calciomercato dopo le operazioni Manolas e Diawara della scorsa estate. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', infatti, i giallorossi sarebbero pronti a tornare alla carica per Elsid Hysaj: il terzino destro albanese piace da tempo e ha già fatto sapere di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021.

Dal canto loro i partenopei sono disposti a cedere l'ex Empoli, sperando di imbastire uno scambio con l'esterno offensivo turco Cengiz, ritenuto l'ideale erede di. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Rick: il terzino olandese tornerà dal prestito alma non rientra nei piani del club capitolino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Zaniolo rinnova ancora: tutti i dettagli

Calciomercato Napoli, Insigne lascia Raiola: retroscena e ultime di CM.IT