CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il Milan si prepara all'addio di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese sembra destinato a lasciare il club rossonero a pochi mesi di distanza dal ritorno a gennaio a Milano.

'Ibra' non rientrerebbe nella nuova politica del club voluta da Elliott, che fonderà il proprio progetto sui giovani e potenziali campioni del futuro.

In attacco il nome più gettonato per sostituire Ibrahimovic resta Milik, in uscita dal Napoli. Ma oltre al polacco - riporta 'Tuttosport' - il Milan potrebbe accogliere due nuovi attaccanti in rosa. Come centravanti di scorta le altre piste al vaglio della dirigenza rossonera sarebbero Loren Moron del Real Betis e Norberto Briasco in forza all'Huracan.