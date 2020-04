Calciomercato Milan, Gazidis ha deciso: Pioli esonerato

CALCIOMERCATO MILAN PIOLI - La Serie A cerca di superare l'emergenza coronavirus e trovare le date giuste per ripartire e concludere la stagione. Mancano ancora 12 giornate da disputare e i verdetti sono tutti da emettere, ma c'è chi ha già il destino segnato. Secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, il Milan avrebbe già deciso di esonerare Stefano Pioli.

Da capire soltanto se all'attuale allenatore rossonero verrà consentito di finire questo campionato oppure se la separazione maturerà prima.

La decisione presa da Gazidis di dare il benservito a Pioli si fonderebbe su due basi. Da un lato ci sono tre brutte sconfitte in tre momenti cruciali della stagione: il 5-0 contro l'Atalanta in quello che era quasi uno spareggio per il quarto posto, il derby perso 4-2 dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0 ed infine il ko casalingo contro il pericolante Genoa. Dall'altro si imputa all'ex tecnico dell'Inter di aver svalutato i pezzi preziosi della rosa: da Suso e Piatek ceduti a gennaio fino a Leao e Paqueta che dovevano rappresentare il Milan del futuro.

