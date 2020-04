CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / In Spagna non si fa che parlare di altro. Il nome di Lautaro Martinez, attaccante e numero 10 dell'Inter, è su tutti i quotidiani iberici sportivi con il Barcellona che è pronto a tutto pur di strappare il 'Toro' ai nerazzurri. Adrián Rubén Fernandez, presidente della sezione dilettantistica e giovanile del Racing, è stato un personaggio chiave per la carriera di Lautaro e si è concesso ai microfoni di 'As' per parlare di lui. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le sue parole: "Era una meraviglia ed è stato in grado di seguire la crescita che ci auguravamo per lui. Il Real volevo comprarlo e io l'ho convinto a rifiutare.

Dicevo a Lautaro che anche se al Racing non aveva ancora dimostrato nulla, gli sarebbero arrivate offerte migliori. È sempre stato un ragazzo dal cervello brillante e anche in quel caso lo ha dimostrato”.

Il Barcellona nel futuro: "Può fare bene in qualsiasi club ma lì sarebbe più decisivo, visti i giocatori che ci sono a centrocampo e il fatto che sarebbe accanto a Messi. Cerca bene gli spazi e lì davanti non sbaglia. Il Barça è una squadra che fa possesso palla e quindi credo che si troverebbe meglio lì, ma sta anche molto bene nel club in cui gioca ora".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Scambio con Griezmann!

Calciomercato Inter, via libera per Vidal | Il piano di Marotta