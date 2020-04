CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE MANE / Zinedine Zidane insiste per Sadio Mane. L'attaccante del Liverpool è uno dei principali obiettivi del tecnico del Real Madrid per la prossima stagione.

I 'Reds' non sono però intenzionati a fare sconti per il senegalese, elemento chiave nelle ultime stagioni dello scacchiere di

Il club campione d'Europa valuterebbe non meno di 150 milioni di euro il cartellino di Mane e avrebbe già individuato il sostituto del numero 10 in caso d'addio. Stando al 'Sun', il Liverpool per sostituire Mane penserebbe ad un clamoroso assalto a Kylian Mbappe, nei desideri peraltro dello stesso Real Madrid. Il PSG però starebbe lavorando per blindare con un contratto faraonico il suo gioiello, sogno della Juventus in Italia per il dopo Cristiano Ronaldo.