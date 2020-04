CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Non c'è due senza tre. La Roma si prepara ancora una volta a blindare Nicolò Zaniolo. Dopo la firma del contratto arrivata otto mesi fa, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza giallorossa si appresta nella prossima estate a sedersi a tavolino con il giocatore per trovare un nuovo accordo e sistemare ogni cosa.

Il centrocampista exha ribadito la volontà di voler restare a Roma. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Zaniolo giura amore: "Qui tanti anni. Il ginocchio sta bene''

Calciomercato Roma, Zaniolo rinnova ancora | I dettagli del contratto

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Zaniolo ad agosto ha infatti firmato un contratto fino al 2024 a 1,5 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere bonus facili che lo portano a toccare i 2 milioni. Gli si riconoscerà, in base anche a quelle che sono le cifre percepite dai compagni, un ingaggio superiore da uomo-immagine che partirà da una base di almeno 2,5 per arrivare con i bonus a 3.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, Zaniolo racconta il suo isolamento: dal recupero fisico alle partite a FIFA