CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN ANDERSSON KULUSEVSKI IBRAHIMOVIC / Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per parlare di Dejan Kulusevski, promesso sposo della Juventus, e di Zlatan Ibrahimovic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Ecco le sue parole: "Dejan è con noi da poco ma ha già dimostrato di avere un grandissimo potenziale. Lavora duro ed è molto rapido. Se continua così, starà in nazionale per molti anni. Sarà molto interessante vedere la sua evoluzione. Finora ha dimostrato di avere tutto.

Pronto per la Juve? Lo spero, è ancora giovane. Come c.t., vuoi sempre che i tuoi giocatori stiano nei club migliori. Se continuerà a lavorare duro, in un sistema così buono come quello della Juve potrà crescere alla grande".

Il futuro di Ibrahimovic: "Io credo abbia dimostrato che, se non avrà infortuni seri, potrà continuare a giocare ad altissimo livello. Zlatan per me è senza dubbio il miglior calciatore che abbiamo avuto".

