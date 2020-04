CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI VERRATTI / La Juventus non perde di vista Mauro Icardi, obiettivo designato del CFO Paratici per il restyling nel reparto d'attacco.

In attesa di conoscere il futuro di, che potrebbe lasciare definitivamente Torino in estate, la dirigenza della Continassa studia il piano per l'attuale centravanti del

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus solo ad una condizione

Calciomercato Juventus, Pjanic la chiave per Icardi

I campioni di Francia potrebbero riscattare dall'Inter l'argentino, che però preferirebbe un ritorno in Italia. Il PSG potrebbe comunque riscattare Icardi anche per arrivare ad alcuni obiettivi in casa Juventus, con 'Maurito' che senza ripassare da Milano sbarcherebbe comunque in bianconero. Il Dt dei parigini Leonardo - scrive 'Tuttosport' - potrebbe infatti perdere Verratti, finito nuovamente nei desideri del Real Madrid. Il PSG sostituirebbe così il nazionale italiano con Pjanic, da tempi non sospetti nei desideri di Leonardo. Oltre al bosniaco, per coprire gli 85 milioni di euro del prezzo di Icardi, la Juve potrebbe inserire nel maxi affare anche un altra contropartita tra De Sciglio, Alex Sandro o Douglas Costa.