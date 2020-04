CALCIOMERCATO INTER VIDAL / C'è sempre Arturo Vidal nei desideri dell'Inter e di Antonio Conte.

Il club nerazzurro sarebbe tornato sul centrocampista cileno, con l'intenzione di portarlo alla corte dila prossima estate dopo gli assalti falliti nelle ultime sessione di mercato.

L'Inter e Vidal - scrive il quotidiano 'Sport' - trattano un possibile trasferimento a Milano del giocatore, che firmerebbe un contratto sostanzioso con il club di Suning sia in termini di durata che economici, con Marotta che gli avrebbe promesso anche un progetto vincente per le prossime stagioni. Il Barcellona avrebbe aperto all'addio di Vidal e lo vorrebbe inserire come contropartita nell'affare Lautaro Martinez. L'Inter però vorrebbe trattare separatamente l'acquisto dell'ex Juventus e Bayern rispetto all'operazione per l'eventuale cessione del 'Toro'.