Milan, Galliani: "Di Stefano mi emozionò più delle cinque Champions. Che rimpianto Redondo"

MILAN GALLIANI DI STEFANO / Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo 'AS', nella quale ha analizzato le sue soluzioni per il mondo del calcio di fronte all'emergenza coronavirus e commentato i ricordi che lo legano al calcio spagnolo. Per lo storico dirigente, la stagione va "assolutamente recuperata", ma bisogna farlo in sicurezza: "La soluzione è semplice: recuperare quest'annata entro il 31 dicembre e giocare le prossime due durante gli anni naturali 2021 e 2022, approfittando dei Mondiali in inverno".

REAL MADRID - "È sempre stata la mia seconda squadra, quando nei pranzi prima delle partite incontravo Di Stefano, mi commuovevo. L'emozione più grande l'ho vissuta durante la cerimonia per i 50 anni della UEFA: ricevemmo un premio insieme ai blancos, Don Alfredo aveva difficoltà a camminare e si appoggiò al mio braccio. Piansi, pensavo a quand'ero bambino e guardavo le sue gesta in tv... Non avrei mai immaginato che un dio del calcio camminasse così con me. Fu una l'emozione più grande della mia carriera, più delle cinque Champions che ho vinto".

KAKA' - "Non volevo venderlo, ero disperato e pensai di scappare in Brasile.

Florentino mi disse 'fa' come vuoi', ma alla fine firmai".

REDONDO - "Ero pazzo di lui, fu il migliore della Champions nel 2000 e credevo di aver chiuso una delle migliori operazioni della mia vita. Purtroppo, una volta arrivato, si infortunò e non ha mai potuto mostrare il suo enorme talento. La delusione più grande della mia carriera è stata non potermelo godere qui in rossonero. Un giocatore e un uomo straordinario, si tagliò lo stipendio durante il suo infortunio".

ANCELOTTI - "Quando vinse la Decima gli dissi che fu fortunato col gol di Ramos, ma mi rispose 'Non è vero, mancava ancora tanto tempo... più di cinquanta secondi".

MONZA - "Prima dell'emergenza coronavirus abbiamo pensato ad Ibrahimovic, siamo un club solido che appartiene al 100% al gruppo Fininvest, di Berlusconi. L'obiettivo è arrivare e restare stabilmente in Serie A".

