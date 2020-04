CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / C'è solo la Juventus nel futuro di Cristiano Ronaldo, nonostante i rumors dalla Spagna di un possibile addio anticipato ai bianconeri rispetto al contratto in scadenza nel 2022. Questo il pensiero sul futuro di CR7 di Rui Alves, presidente del Nacional di Madeira, squadra in cui il cinque volte Pallone d'Oro giocò nelle giovanili dal 1995 al 1997: "Mi è sembrato molto felice della Juve. Penso e spero che rimarrà ancora per qualche anno - le due parole in un'intervista a 'Tuttosport' - Gli auguro di vincere scudetto, Champions e Pallone d'Oro in bianconero.

Un ritorno al Nacional? Un sogno, appunto… Ma è impossibile".

Juventus, presidente Nacional: "Ronaldo ha rispettato le regole"

Gli allenamenti allo stadio del Nacional di Ronaldo, tornato in Portogallo all'indomani del match contro l'Inter, hanno suscitato qualche polemica: "Cristiano ci ha chiamato e noi siamo stati ben felici di dargli questa possibilità. Abbiamo rispettato le regole e i protocolli sanitari di Madeira legati al Covid-19, a partire dal rispetto delle distanze di sicurezza - spiega Rui Alves - Non credo si alleni tutti i giorni allo stadio. A volte viene al mattino, altre il pomeriggio. Dipende dai suoi programmi di allenamento. Fa un po' di scatti, prova i suoi skills, i suoi tocchi di palla. E poi calcia in porta. Con un portiere vero, il nostro Felipe dell'Under 19. Il ragazzo è emozionato ed eccitato a confrontarsi con Cristiano. L'ho trovato al massimo e super motivato. Si sta allenando al massimo. Non vede l'ora che l'emergenza finisca: per il bene del mondo e della gente, poi perché ha una grande voglia di tornare a giocare".