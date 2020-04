DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Pasqua e Pasquetta sono state quest'anno davvero insolite con controlli serrati in tutta Italia per evitare fughe dalle città ed assembramenti. Tutto mentre dagli ultimi bollettini diramati dalla Protezione Civile arrivano nuovamente segnali positivi sul Coronavirus, con decessi e ricoveri in terapia intensiva nuovamente in calo. E per gli esperti si tratta ormai di "un trend affidabile". Nel mondo del calcio, intanto, si studia il ritorno agli allenamenti dal 4 maggio in vista di un'ottimista ripresa nell'ultimo weekend dello stesso mese o al più tardi il 6 giugno, clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

23.50 - Carlo Tavecchio a 'Radio Marte': "Mi piace la proposta di Adriano Galliani: prolungherei il campionato fino a fine anno e giocherei quello successivo a inizio 2021". (LEGGI QUI)

22.50 - Buone notizie dalla Campania: solo 38 i positivi al nuovo coronavirus di oggi, su 1.440 tamponi effettuati. In totale, quindi, in regione si arriva a 3.807 positivi su 39.534 tamponi.

22.15 - Ai microfoni di Rete4, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, afferma: "Credo sia inverosimile ripartire con il campionato con un'epidemia in corso e gli stadi aperti". (LEGGI QUI)

20.21 - L'Unità di crisi della Regione Lazio ha comunicato l'istituzione di un cordone sanitario attorno alla struttura 'San Raffaele' a Rocca di Papa: "Appresa la notifica odierna della Asl Roma 6 che ha registrato complessivamente negli ultimi giorni 86 casi COVID-19 positivi e 4 decessi è stata firmata l'ordinanza che impone con decorrenza immediata ulteriori misure di contenimento circa la struttura sanitaria 'San Raffaele' nel comune di Rocca di Papa. L'ordinanza, sentito il Prefetto e il Vice Sindaco, dispone misure che prevedono fino al 28 aprile un cordone sanitario intorno alla struttura".

19.55 - Rinviato anche il Tour de France. Come riportato dall'ANSA, le nuove date prevedono la nuova partenza il 29 agosto con arrivo il 20 settembre. (LEGGI QUI)

19.30 - Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, nell'intervista in onda stasera a "Sono Le Venti", sul canale 'Nove': "Ci sono discriminazioni sui prodotti made in Italy, c'è chi chiede prodotti con marchio 'virus free' e questo non è accettabile".

18.10 - Il bollettino della Protezione Civile: sono 675 i contagiati in più rispetto a ieri, con 602 decessi e 1695 nuovi guariti

17.31 - Sono 4022 gli attuali casi positivi COVID19 (oggi +143) nella Regione Lazio.

Di cui 2479 sono in isolamento domiciliare, 1344 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 199 sono ricoverati in terapia intensiva. Trecento sono i pazienti deceduti e 789 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5111 casi.

16.45 - Ferma per l'emergenza coronavirus Federica Pellegrini dichiara: "Si parla solo di calcio e gli altri sport?"

15.25 - Dati positivi dalla Basilicata: nessun aumento dei contagi rispetto a ieri secondo i dati della task force regionale.

15.15 - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha illustrato la situazione Covid-19: "La situazione è preoccupante in alcune realtà in provincia di Napoli dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili per un totale di 308 contagi, di cui 61 a Casoria e 58 a Giugliano. L'Asl Napoli 2 è impegnata in un lavoro straordinario, ma è necessario avere comportamenti rigorosi. Invito tutti i corpi delle forze dell'ordine a sviluppare il più rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti".

14.55 - Parla la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: "Porte chiuse? Gli stadi pieni li vedremo solo quando saremo in piena sicurezza e cioè quando ci sarà un vaccino". Concetto ribadito ancora una volta anche da Giovanni Rezza, dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità: "Ripresa solo a porte chiuse e se c'è sicurezza"

14.39 - Il Fondo monetario internazionale fa un primo bilancio della crisi economica dovuta al coronavirus e parla di un pianeta in recessione: l'economia mondiale quest'anno vedrà un calo del 3%, con l'Eurozona che vedrà un calo del Pil del 7,5% e l'Italia maglia nera con un -9,1%.

13.35 - L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico n. 75. In data 14 aprile i pazienti COVID 19 positivi - si legge nella nota - sono in totale 166. Di questi, 23 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previsti ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 267.

11.26 - Victor Montagliani (vice-pres.FIFA): "Gare internazionali potrebbero non partire prima del 2021".

9.30 - In Francia scuole e attività produttive ripartiranno l'11 maggio come ha comunicato il presidente francese Emmanuel Macron. Mentre i confini con i paesi extraeuropei resteranno chiusi fino a nuove disposizioni. Stando agli ultimi dati, la Francia sfiora le 15 mila vittime: 574 solo nelle ultime 24 ore.

8.45 - Sanificazione, ritiro, tamponi e spogliatoi: tutto quello che c'è da sapere sulla ripresa della Serie A