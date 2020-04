CALCIOMERCATO INTER LAUTARO GRIEZMANN / Non si placano i rumors sul futuro di Lautaro Martinez. Il pressing del Barcellona resta asfissiante, con l'attaccante argentino che oltre ai blaugrana sarebbe l'oggetto desideri anche del Manchester City di Pep Guardiola per il post Aguero.

L'Inter preferirebbe incassare interamente la clausola rescissoria dadi euro, mente il Barça vorrebbe inserire diverse contropartite nell'affare.

Da qui - scrive 'La Gazzetta della Sport' - la provocazione del club nerazzurro, che potrebbe chiedere di mettere sul piatto il cartellino di Antoine Griezmann in uno scambio alla pari. Il francese ex Atletico non è incedibile nella rosa di Setien e non si sarebbe ambientato nel migliore dei modi in Catalogna alla corte di Messi dopo il burrascoso addio ai 'Colchoneros'.

Calciomercato Inter, nodo ingaggio per Griezmann

Il Barcellona eviterebbe una minusvalenza sul campione del mondo, mentre l'Inter farebbe registrare una plusvalenza record per Lautaro. Lo scoglio sarebbe però l'ingaggio di Griezmann, che dovrebbe ridursi e non poco lo stipendio da 17 milioni di euro che percepisce attualmente in blaugrana nel contratto sottoscritto fino al 2024. Lautaro finora avrebbe mostrato comunque l'intenzione di restare a Milano e solo il Barcellona e Messi potrebbero tentarlo questa estate per un cambio di maglia.