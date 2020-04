p>RASSEGNA STAMPA AS / I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano spagnolo 'AS' in edicola martedì 14 aprile:

Comienza la cuenta atrás

Lorenzo: "Soy el unico que gano a Rossi, Pedrosa, Stoner y Marquez"

El Barca se querellarà contra Rousaud y remodela su junta