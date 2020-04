Calciomercato Inter, retroscena Pandev: “Mi hanno chiamato: ho detto di cercare uno più giovane”

CALCIOMERCATO INTER PANDEV /Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha confermato ai microfoni di ‘Sky Sport’ di aver ricevuto una proposta dell’Inter nei mesi scorsi. I nerazzurri gli proponevano anche un ruolo da dirigente, ma il macedone non ha voluto lasciare i rossoblù: “C'è stato qualcosa, sì. Anche se ho detto di no, l'Inter è sempre nel mio cuore”. I nerazzurri avevano pensato di rinforzare l’attacco con la sua esperienza: “Quando mi hanno chiamato pensavo che mi stessero prendendo in giro, consigliai di cercarne uno più giovane, ma volevano me.

Non volevo lasciare il Genoa, però, e il club voleva tenermi per lottare per la salvezza. Sarebbe stato brutto andar via".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Balotelli racconta: "Ibra diceva che ero scarso, poi parlò con Raiola"

Calciomercato Milan, per la porta derby con l'Inter