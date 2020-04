Calciomercato Genoa, l’annuncio di Pandev sul futuro: "Ecco la mia decisione"

CALCIOMERCATO GENOA PANDEV / Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’. Inevitabile un passaggio sull’emergenza coronavirus: “Al futuro non ci ho ancora pensato, al pallone sempre. Ora, però, c’è un’altra partita da vincere e speriamo di farlo il prima possibile. Restare in casa non è semplice, ma da un lato sono felice perché mi sto godendo la famiglia, cosa difficile per un calciatore”. Il macedone ha annunciato, a quasi 37 anni, di aver deciso di rimandare l’addio al calcio: “A inizio campionato pensavo fosse l’ultimo anno, poi è accaduto quello che sappiamo. Ho deciso, però, di giocare un altro anno: voglio salvare il Genoa e giocare l’Europeo. Ora sono in scadenza, poi vedremo”.

Suha raccontato: "Lui è un grandissimo allenatore, ho sempre avuto un rapporto sincero ma chiesi io di lasciare il Napoli. Giocavo bene, ma poi nelle successive non mi schierava, anche se a fine stagione ci mostrava i dati e quelli di tutte le punte, a livello di minutaggio, erano simili. Non me lo spiegavo".

